Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde dua etti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim gören subay ve astsubaylar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla mezuniyet töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, subay ve astsubay dönem birincilerine diplomalarını verdi.

Tören geçişinin tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, öğrenciler için dua okudu.

Eller semaya yükseldi

Erbaş'ın duaya başlamasıyla birlikte subay ve astsubay ailelerinin elleri semaya yükseldi.

Kahraman askerlerimize bolca dua eden Erbaş, törene ilişkin görüntüleri Twitter hesabından, "Ya Rab! Asırlardır İslam'a hizmet etmiş, zalimin karşısında mazlumun yanında durmuş, kimsesizlerin, ezilenlerin, gariplerin umudu necip milletimizi ve kahraman askerlerimizi iki cihanda aziz eyle." notuyla paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, subay ve astsubayların mezuniyet töreninde dua etti ViDEO

Ordumuzun ve askerlerimizin başarısı için dua edildi

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın subay ve astsubayların mezuniyet töreninde ettiği dua şu şekilde:

"Ey bizleri en güzel şekilde yaratan ve sayısınız nimetlerle donatan yüce Rabbimiz, sana sonsuz hamd-ü senalar ediyoruz. İnsanlığın yolunu aydınlatan bütün peygamberlere ve bilhassa bütün güzelliklerin en büyük örneği olan Resulü Ekrem Hazreti Muhammed Mustafa’ya (SAV) sonsuz selam gönderiyoruz. Yapmış olduğumuz bütün vazifelerimizde bizlere başarıları ihsan eyle Allahım. Bugün eğitimlerini başarıyla tamamlayan subay jandarma ve sahil güvenlik akademisi mezunu subay ve astsubaylarımızın mezuniyetin sevincini paylaşmak için toplanmış bulunmaktayız. Vatanımızın huzur ve emniyetini temin edecek evlatlarımıza bugünden sonra da nice sevinçler yaşamayı nasip eyle Allahım. Peygamber ocağı olan ordumuzda yüklendikleri bu mukaddes emaneti hakkıyla yerine getirmeleri için onlara güç ve kuvvet ver Allahım. Milletimizin malını, canını ve namusunu kendi canları namına koruyacak askerlerimizi vazifelerinde her daim muvaffak eyle Allahım.





"Devletin bekası ve milletimizim refahı için çalışan bütün görevli ve yöneticilerimize yardım et Allahım"

Bilgi ve tecrübeleriyle ordumuza rehberlik eden değerli komutanlarımızın emeklerini karşılıksız bırakma Allahım. Devletin bekası, milletimizin refahı için çalışan ülkemizin emniyeti için mücadele eden bütün devlet görevlilerimize ve yöneticilerimize nusretinle yardım eyle Allahım. Pegamber efendimiz allah yolunda nöbet tutan gözleri cehennem ateşinin yakmayacağını müjdeliyor. Ülkemizin dört bir yanında vatan nöbeti tutacak, yurdumuzun ve milletimizin güvenliğini sağlamak için özveriyle çalışacak kardeşlerimizi, peygamber efendimizin müjdesine nail eyle Allahım. Ya Rab, muzaffer ordumuzun fedakar mensuplarından, onların fedakar ailerinden sen ebediyen razı ol.





"Vatanımıza göz diken düşmanlara, huzurumuza kasteden hainlere fırsat verme Allahım"

Ordumuzu vemilletimizi her türlü kötülükten, tehlikeden, muhafaza eyle Allahım. Bizleri vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı dahili ve harici düşmanlardan, terör belasından muhafaza eyle Allahım. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp yok olmaktan sana sığınıyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle Allahım. Aramıza kin ve nefret tohumu ekmek isteyen fitnecilere, vatanımıza göz diken düşmanlara, huzurumuza kast eden hainlere fırsat verme Allahım."



