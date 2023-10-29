Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhuriyet Bayramı'na özel mesaj yayınladı. Erbaş mesajında, "Aziz milletimizin, yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Erbaş mesajında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını millet olarak birlik ve beraberlik içinde kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

"Aziz milletimizin, yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum" diyen Erbaş mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Tarihe altın harflerle yazılan bir istiklal mücadelesi"

Türkiye Cumhuriyeti'nin milletin gösterdiği kahramanlığın, emsalsiz vatan ve bayrak sevgisinin, vazgeçilmez bağımsızlık isteğinin bir eseri olduğunu kaydeden Erbaş, "Sarsılmaz inancı ve dirayetiyle özgür iradesini, ülkesini ve mukaddesatını korumak için tarihe altın harflerle yazılan bir istiklal mücadelesi veren aziz milletimiz, esaret zincirlerini kırarak bağımsızlığını elde etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur" dedi.

"Bağımsızlığımızı muhafaza etmek için her türlü fedakarlığı göstereceğiz"

Erbaş, mesajına şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne bölünmez vatan topraklarımız üzerinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde özgürce yaşarken cennet vatanımızı, mukaddes değerlerimizi ve bağımsızlığımızı daima muhafaza etmek için her türlü fedakarlığı göstermek, kahraman ecdadımıza minnet borcumuzdur.

Bizler, asırların kazandırdığı birikimle aydınlık yarınlara doğru yol alırken toplumsal dayanışma ruhu ve gönül birlikteliğiyle her geçen gün daha da güçlenen ülkemiz için bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

"Bölgede barış ve huzurun tesisi Filistinlilere uygulanan vahşetin durdurulması ile mümkün olabilecektir"

Dünyanın pek çok yerinde insanların zulme uğradığına, topraklarından sürüldüğüne, açlık, yoksulluk ve acı çektiğine vurgu yapan Erbaş, şunları kaydetti:

"Filistin'de ise tarihte şimdiye kadar eşi görülmemiş bir zulüm yaşanmaktadır. İnançları, vatanları, mukaddes değerleri uğruna mücadele verirken katliama maruz kalan Filistinlilerin acılarını yürekten paylaşıyorum. Devletler ve uluslararası örgütler, gitgide büyüyen bu insanlık dramına karşı duyarlı olmalı, daha fazla geç kalmadan gerekli tepkiyi göstermelidir.

Yerleşim yerlerini, ibadethaneleri, hastaneleri, okulları ve herhangi bir ayrım gözetmeksizin bütün sivilleri hedef alan bu geniş çaplı vahşetin bir an önce durdurulması için harekete geçmek, herkes için insani ve vicdani bir sorumluluktur. Bölgede barış, refah, adalet ve huzurun tesisi, ancak sistemli bir şekilde devam eden işgalin sona erdirilmesi ve Filistinlilere uygulanan vahşetin durdurulması ile mümkün olabilecektir."

"Saygı, rahmet ve minnetle..."

Erbaş, "Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve devlet büyüklerimizi, saygı ve minnetle yad ediyorum. Bu toprakları bize vatan kılmak için mücadele veren ecdadımıza, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)