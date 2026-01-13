Diyanet İşleri Başkanlığı fitre miktarını belirledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı.

11 ayın sultanını bekleyen milyonlarca Müslüman, bu yılın fitre miktarını merak etmeye başladı.

YÜKSEK KURUL TOPLANDI

Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında toplandı.

Toplantıda, 2026 yılı ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi konusu görüşüldü.

FİTRE MİKTARI 240 TL OLARAK BELİRLENDİ

Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak Türkiye'de fitre miktarının 2026 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 240 TL olarak belirlenmesine karar verildi.

Bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirlediği meblağı fitre olarak verebileceğine, belirlenen meblağın, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine, bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna karar verildi.

FİTRE NEDİR?

Fitre, Ramazan'da Müslümanların ihtiyacı olanlara vermesi gereken sadaka ile fakirin bir günlük yiyeceğinin karşılanması anlamına geliyor.

Günümüzde fıtır sadakası miktarı, kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde belirleniyor.

KİMLERE VERİLİR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığında yer alan bilgilere göre, kişi, kendisinin ve küçük çocukların fitrelerini vermekle yükümlüdür.

Fıtır sadakasının, vacip olma zamanı Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Ayrıca, bayram gününde veya daha sonra da verilebilir.

Fitrenin amacı, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standartlarına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanmasıdır.

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir.

Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekat için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.

Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.