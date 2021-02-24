Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS sınavı ne zaman, nasıl başvurulur? DİB-MBSTS başvuru ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS sınavı ne zaman, nasıl başvurulur? DİB-MBSTS başvuru ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınavı, görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yapılır. Peki DİB-MBSTS sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafılan yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Belirleme Sınavı (MBSTS) başvuruları başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında görev almak isteyenlerin yakından takip ettiği sınava dair gelişmelere merak ediliyor.

DİB MBSTS sınavı ne zaman, nasıl başvuru yapılır soruları adaylar tarafından araştırılıyor.

ÖSYM sınava dair bilgilerin yer aldığı kılavuzu yayımladı. Peki DİB MBSTS ne zaman? MBSTS başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar..

2021 DİB-MBSTS SINAVI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvurları 24 Şubat 04 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021-DİB-MBSTS sınavı için geç başvurular 11 Mart 2021”’de yapılırken 2021-DİB-MBSTS sınav tarihi de 10 Nisan 2021 olarak açıklandı.

2021-DİB-MBSTS sınav sonuçları da 5 Mayıs 2021’de açıklanacak.

MBSTS SINAVI NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca;

1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,

2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,

3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır.

DİB MBSTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 24 Şubat 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava girecek adaylar, 190,00 TL olan sınav ücretini, 18-25 Şubat 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvurusu kabul edilmez.

HES KODU UYARISI

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.