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    Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Konya'daki imam için soruşturma

    Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Konya'daki imam için soruşturma

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya Selçuklu'da doktorları hedef alan imam hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Kente bir müfettişin gönderildiği de belirtildi. 
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 19:40
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 19:45
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    Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde görev yapan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya’nın (47), Hacı Mehmet Akçay (39) tarafından öldürülmesi, ülke gündemine oturdu.

    Olayın yankıları sürerken, Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi’ndeki Kayalar Camii imamının sözleri tepki topladı.

    İmamın o sözleri tepki çekti

    Vaaz veren imam, doktorların eyleme gitmesinin doğru olmadığını ve bu durumun cinayetleri artıracağını öne sürdü.

    İmam vaazında, "Geçen hafta anlatmadım mı kadın cinayetlerini. Televizyonlarda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Bu neyi getirir yani? Vardın, hastaneden boş döndün. İğne yaptıracaksın, oğlun ölecek evinde. Doktor da dedi git bugün grevdeyiz. Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim." ifadelerini kullandı.

    İmamdan greve giden doktorlara tehlikeli sözler

    Hakkında soruşturma başlatıldı

    Yaşanan bu gelişmenin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı konuya el attı.

    Diyanet İşleri Başkanlığı,doktorları hedef alan imam hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

    Kente bir müfettişin gönderildiği de belirtildi.

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması şöyle:

    "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Konya’da görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülere ilişkin personel hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı  Bazı sosyal medya mecralarında, Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Diyanet İşleri Başkanlığı ndan Konya daki imam için soruşturma #1


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