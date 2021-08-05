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- Diyanet-Sen’den toplu sözleşme talepleri
Diyanet-Sen’den toplu sözleşme talepleri
Diyanet-Sen, din görevlilerine nikah başına 100 lira ödenmesini, ayrıca Diyanet TV bünyesinde çalışan personele basın kartı verilmesini istedi.
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 11:43
- Güncelleme : 05.08.2021 - 12:09
Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ederken, 'Diyanet ve Vakıf Hizmet Kolu’na ilişkin teklifler, Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen tarafından hazırlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevli sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini isteyen sendika, "nikah kıyan personele ödenecek ücret" başlığı altında talepte bulundu.
NİKAH BAŞINA 100 TL ÖDEME
Talepte, “5490 sayılı kanun (Nüfus Hizmetleri Kanunu) kapsamında din gövrevlilerine, kıydıkları her nikah başına 100 TL ücret ödenir." ifadeleri yer aldı.
Sendikanın diğer talepleri ise şunlar:
- İmam-hatip ve müezzin-kayyumlara, Ramazan ayı boyunca kullanamadıkları hafta tatil günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenmesi.
- Mülkiyeti Milli Emlak, Hazine, Türkiye Diyanet Vakfı, köy tüzelkişiliği ve belediyelere ait olan cami lojmanlarının Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesi.
- Kur’an Kursu öğretici kadrolarına öğretmen kadrosu yapılması ve öğretmenlerin sahip olduğu bütün haklardan yararlanmalarının sağlanması.
- Diyanet TV bünyesinde çalışan personele ‘basın kartı’ verilmesi.