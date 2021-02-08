Diyanet soru sorma hattı nedir? Diyanet Alo Fetva hattı numarası kaç?

Dini konularda vatandaşın aklına takılan sorulara cevap veren Fetva hattı akıllarda yer alan şüpheleri gidermek ve sorulara cevap vermek için ALO 190 hattından 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, yoğun talebe daha hızlı cevap verilebilmesi için ‘Dini Danışma Hattı’ hem cep telefonlarından hem de sabit telefonlardan ulaşılabilir hale getirildi.

Dini konularda sorular sorup, bilgi almak isteyenler bu numarayı aradıktan sonra bağlı bulundukları şehrin il müftülüğüne bağlanıyor.

Kadınlara kadın vaiz, erkeklere ise erkek vaiz hizmet veriyor. Vaizler, ramazan ayı dışında, mesai saatlerinde bu hizmeti sunuyor.

Bu hizmete ulaşmak ve sorularını sormak isteyen vatandaşlar Diyanet Alo Fetva hattı numarası kaç? sorusunu araştırıyor.

DİYANET FETVA HATTI NUMARASI KAÇTIR?

Dini hassasiyeti yüksek olan vatandaşların aradığı ve sorular sorduğu, cevaplar aldığı fetva hattının yeni numarası merak ediliyor.

Ücretsiz şekilde verilen bu hizmet, islam dini konusunda merak edilenleri cevaplamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı daha önce 444 ile başlayan bir hat kullanmaktadır. Bu hat daha sonra iptal edildi ve Fetva Hattı Alo 190 olarak belirlendi.