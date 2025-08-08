Diyanet'in bu haftaki hutbesi tatilcilere

Son dönemde cuma hutbeleri gündemdeki en hararetli tartışmaların merkezine oturdu.

Özellikle son hutbede konu edilen 'çıplaklık' konusu tüm hafta tartışmalara neden oldu.

'Laiklik' endişeleri ile tepkilere neden olan hutbeleri CHP dikkatle takip ediyor.

Bu kapsamda bu haftanın hutbe konusu da yine aynı hararetli tartışmaları tetikleyecek mahiyette.

Diyanet bu kez tatil ve tatilcileri hutbeye taşıdı...

"TATİL VE EĞLENCE HELAL SINIRLAR İÇİNDE OLMALI"

"Sıla-i rahimle bereketlenen tatil" başlığı altında kaleme alınan hutbede İslamiyet'in de çalışmak kadar dinlenmeye de önem verdiğine vurgu yapıldı.

Müslümanların da tatile ihtiyacı olduğu belirtilen hutbede bu tatilin ahlaki ve helal sınırlar içinde olması gerektiğine dikkat çekilerek, "Dinimize göre çalışmak ne kadar önemli ise istirahat etmek de aynı ölçüde önemlidir. Dolayısıyla Müslümanın; dinlenmeye, zihnen ve bedenen toparlanmaya, ruhen arınmaya, ailesiyle birlikte nitelikli zaman geçirmeye de ihtiyacı vardır. Ancak unutmayalım ki; Müslümanın çalışması da, dinlenmesi de, tatili de, eğlenmesi de meşru, ahlaki ve helal sınırlar içerisinde olmalıdır." ifadelerine yer verildi.

"LÜKS, İSRAF, İNSANİ ARZU VE İSTEKLERİN SINIR TANIMADIĞI TATİLLER"

Bazı tatil organizasyonlarının bu ahlaki ve helal çizgiden uzak olduğu belirtilirken "Ne yazık ki günümüzde bazı tatil organizasyonları, Allah’ın hükümlerini hiçe sayan, helal haram hassasiyetinden uzak, lüks ve israfın zirveye ulaştığı, nefsani arzu ve isteklerin sınır tanımadığı bir hâl almıştır. Böyle bir tatil anlayışının dinimizde asla yeri yoktur." ifadeleri kullanıldı.

"TATİLLERİ GÜNAHLARA KAPI ARALANAN ZAMANLARA DÖNÜŞTÜRMEYİN"

Müslüman'ın tatillerde günaha girmemesi gerektiğine vurgu yapılan hutbe şöyle devam ediyor:

"Tatiller, çocuklarımızın dinî, sosyal ve kültürel gelişimlerine; sıla-i rahim bağlarının güçlenmesine imkân tanıyan zaman dilimleridir. Allah Resûlü (s.a.s): “Rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını arzu eden, akrabalık bağını devam ettirsin.”6 buyurmaktadır.

O halde, tatillerde anne babamızı ve akrabalarımızı da ziyaret edelim. Dinî, ahlaki ve sosyal sorumluluklarımızı göz ardı etmeyelim. Tatillerimizi, kulluğumuzu unuttuğumuz, günahlara kapı araladığımız zamanlara dönüştürmeyelim."