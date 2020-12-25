Diyanet'ten 2020'nin son cuma hutbesi: İçki kötülüğün zehirli arkadaşı

Yılbaşı öncesi Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma hutbesinde içkinin ve içki içmenin yol açtığı kötülüklerden bahsetti.

2021 yılına sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılının son cuma namazında okunmak üzere özel hutbe hazırladı.

Diyanet'in bu haftaki hutbe konusu içkiler oldu.

Cuma namazında okunmak üzere 81 ildeki 100 bine yakın camiye gönderilen "İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı" başlıklı hutbede, içkinin yol açtığı öne sürülen kötülükler sıralandı.

"İYİLİĞE AÇILAN KAPILAR KAPANIR"

Hutbede içki için "Aklı, ruhu ve bedeni tahrip eder", "Bir hiç uğruna malın ziyan edilmesine, helal lokma için harcanması gereken nafakanın israfına sebep olur", "Ailenin huzuru, çocukların umudu, gençlerin geleceği kararır", "İyiliğe açılan kapılar kapanırken, kötülüğe giden yollar çoğalır", "Dostluklar sona ererken, düşmanlıklar körüklenir" ifadelerine yer verildi.

"TOPLUMUMUZU ESİR ALMASINA İZİN VERMEYELİM"

"İmanına ve umuduna sarılarak çalışan, erdemlerine sahip çıkan, düşünen ve üreten bir Müslüman olalım." denilen hutbe, "İnsanı uyuşturan, tembelliğe ve çaresizliğe sürükleyen, kötülüğe alet eden içkinin toplumumuzu esir almasına asla izin vermeyelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir geleceği hep birlikte inşa edelim." ifadeleriyle sona erdi.