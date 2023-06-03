Diyarbakır anneleri bin 370 gündür evlat nöbetinde 9 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan anne, "Hakkım olan ve büyüttüğüm evladımı istiyorum. 42 evladımız geldi. Oğlum seni ben de bekliyorum." diyerek evladına seslendi.

AA

Terör örgütü ve HDP'ye yönelik ailelerin tepkileri sürüyor.

Çocukları dağa kaçırılan anne ve babalar 3 Eylül 2019'da evlat nöbeti başlatmıştı.

Yaşanan kavuşmalar ise birçok aileye umut oldu ve HDP il binası önünde kurulan çadırda direniş başladı.

Bu süreçte 42 aile evladına kavuştu.

Oturma eylemi bugün bin 370'inci gününe ulaştı.

"Hakkım olan ve büyüttüğüm evladımı istiyorum"

Eylemde yer alan anne Mevlüde Üçdağ, evladı Ramazan için mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi.

Oğluna hasret kaldığını anlatan Üçdağ, şöyle konuştu:

Evladımı özledim. 9 yıldır sesini hiç duyamadım, haber alamadım. Hiçbir şekilde yılmayacağım. Onlardan hiçbir şey talep etmiyorum. Hakkım olan ve büyüttüğüm evladımı istiyorum. 42 evladımız geldi. Oğlum seni ben de bekliyorum.

"Evlatlarımızın peşini bırakmıyoruz"

Üçdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Hacı Göger de evladı için sonuna kadar eylemini sürdüreceğini belirtti.

Göger, "Eylem kararlığımız devam edecek. Evlatlarımızın peşini bırakmıyoruz, bırakmayacağız da." dedi.