Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde! 'Bin 489 gün oldu' 10 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan gözü yaşlı anne, evladına seslendi. Acılı kadın, "10 yıl değil, 20 yılda olsa da senin peşini bırakmayacağım. Burada seni bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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İHA

Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

Çocukları, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babalar, Diyarbakır'daki HDP il binası önünde bir araya geliyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019'da başlayan eylem için çok sayıda aile, farklı kentlerden gelerek evlatlarına sesleniyor.

Bin 489'uncu gün

Aileler yaz-kış, Ramazan, bayram demeden burada direnişlerine devam ediyor.

Ailelerin evlat nöbeti bin 489’uncu güne ulaştı.

"10 yıl değil, 20 yılda olsa da senin peşini bırakmayacağım"

Çocuğunun PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerden Rahime Taşçı, 10 yıldır evlat hasreti çekiyor.

5 yıl önce Kars’tan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine katılan Taşçı, oğlu Faruk’u almadan hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.

10 yıldır oğlundan haber alamadığını ileri süren Taşçı, "Kars’tan geliyorum. 5 yılıdır burada anne ve babalar eylem yapıyoruz. 10 yıldır Faruk’tan haber almadım, sağ mı ölümü bilmiyorum. Eğer oğlum beni görüp duyuyorsan gel devlete teslim ol. Ceza yok, hiçbir şey yok korkma. Kardeşlerin, baban evde seni bekliyor. 10 yıl değil, 20 yılda olsa da senin peşini bırakmayacağım. Burada seni bekliyorum." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)