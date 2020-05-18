Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürüyor

259 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünden ayrılmayan aileler, dört gözle evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor.

Türkiye, koronavirüs belasıyla uğraşırken, Diyarbakır’da evlat nöbetine duran aileler pes etmiyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, bugün tam 259 gün oldu.

Ailelerin her geçen gün sayısı artarken, kavuşanlar çifte bayram yapacak.

PİKNİK BAHANESİYLE GÖTÜRDÜLER

9 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, çocuğunu piknik bahanesiyle Şırnak'a götürüldüğünü, bazı ailelerin çocuklarının geri geldiğini, kendi çocuğunun ise dönmediğini söyledi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 259’uncu günde İZLE

9 AYDIR EYLEM YAPIYOR

Tokay, “Oğlum gel arkadaşlarının yanına dön, burada bayramımız yok, senin için kutlamıyoruz. Biz senin için buradayız, kardeşlerin seni çok özlemişler. 9 aydır eylemdeyim, evde huzur kalmadı. Biri eve giriyor, diğeri çıkıyor. Evde huzur yok, kimse kimseyi görmek istemiyor. Dön kardeş ve ağabeylerinin yanına.” dedi

“ANNEN SENİ ÇOK ÖZLEDİ”

Ramazan Bayramı’nı üzgün geçireceklerini belirten Tokay, “Annen seni çok özlemiş ona yardım ederdin, dön tekrar annene yardım et benim yanıma gel, askerlere teslim ol. 13 arkadaşın geldi bir gün bile ceza yemedi, ailesinin yanındalar. Onlar gül gibi bayram yapacaklar biz ise kutlamayacağız.” diye konuştu.