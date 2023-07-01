Diyarbakır annelerinin bin 398'inci günü Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan gözü yaşlı anne, "Gençliğine hasret kaldım. 8 senedir seni bekliyorum." diyerek oğluna seslendi.

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AA

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin direnişi kararlılıkla devam ediyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden bölgeye gelen aileler, HDP il binasında oturma eylemi başlattı.

Bu süreçte 42 ailenin evladına kavuşması, çok sayıda aileye umut oldu.

Ardından sayılar giderek artmaya başladı.

Ailelerden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Yaz-kış, bayram, Ramazan demeden bir araya gelen aileler burada HDP'ye öfke kusarken çocuklarına da teslim ol çağrısında bulunuyor.

Bugün bin 398'inci güne ulaşan oturma eyleminde, aileler bir kez daha evlatlarına seslendi.

"Gençliğine hasret kaldım"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyen annelerden Güzide Demir, oğlu Aziz'e kavuşmak için eylemini sürdüreceğini söyledi.

Demir, şöyle konuştu:

Çocuğumuzu almadan buradan gitmeyeceğiz. Burada kararlıyız. Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu bana versinler. Oğlumdan ne istediler? Oğlum yetimdi. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum Aziz neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özlemişim. Gençliğine hasret kaldım. 8 senedir seni bekliyorum. Sana hem annelik hem babalık yaptım oğlum. Gel eve, orası senin yerin değil.

"Kararlığımız devam edecek"

Evladı için eyleme destek veren Ömer Tokay da evlat mücadelesinin sürdüğünü ifade etti.

Oğluna kavuşana kadar eylemine devam edeceğini kaydeden Tokay, "Yaz, kış demeden hepimiz buradayız. Eylemimize devam ediyoruz. Oğlum gel güvenlik güçlerine teslim ol. Kardeşlerin, ağabeylerin seni özlemiş. Kararlığımız devam edecek. Bütün ailelerin çocukları gelene kadar buradan kalkmayacağız." dedi.