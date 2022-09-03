Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti, 4'üncü yılında

Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 4 yıldır devam ediyor. 304 ailenin katıldığı eylemde, 37 ailenin çocuğu teslim oldu.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattıkları evlat nöbeti, 4’üncü yılına girdi.

Hacire Akar’ın 22 Ağustos 2019'da oğlu için başlattığı mücadele, diğer ailelere örnek oldu.

Her geçen gün çocukları için terörle mücadele eylemine katılma kararı alan ailelerin sayısında artış oldu.

37 aile evladına kavuştu

Evlatlarının kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, çocuklarına kavuşma kararlılığı ile HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi. Koronavirüs sürecinde dahi eylemlerine devam eden ailelerin sayısı gün geçtikçe artarak 304’e ulaştı.

Şu ana kadar 37 aile, evlatlarını terör örgütü PKK’nın kanlı pençesinden kurtardı.

Baba Mehmet Laçin, 7 Şubat 2020'de baypas ameliyatı olmak üzere gittiği İzmir'de de HDP il binası önünde eylemi sürdürdü. Daha sonra kızı için İzmir'den Ankara'ya da yürüyen Laçin, 16 Eylül 2021'de HDP Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.

Laçin'den sonra baba Yasür Dülge ve anne Muhbet Alemdağ da oğullarına kavuşmak için İzmir'deki eyleme dahil oldu.

Aileler, İzmir'de bazı günler eylem yaptı.

Eylemler, Diyarbakır'dan Berlin'e kadar uzandı

Öte yandan Diyarbakır’da başlayan mücadele, farklı şehirlerde de yankı buldu. Eylem Muş ve Van illeri dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki diğer illere ve Berlin'e kadar yayıldı.

Diyarbakır annelerinin aynı acıyı yaşayan annelere çağrısı Almanya'nın başkenti Berlin'de de duyuldu.

Berlin'de yaşayan ve terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, 12 Kasım 2019'dan beri haber alamadığı kızını bulmak için 29 Şubat 2020'de terör örgütüne müzahir bir derneğin önünde oturma eylemi başlattı. Anne Maide T, daha sonra Alman yetkililerinin duyarsızlığı nedeniyle Başbakanlık binası önünde bir süre eylemini devam ettirdi.

HDP, kepenk kapattı

Annelerin karalı duruşunun ardından HDP, bazı illerdeki binalarını bir süreliğine kapatma yoluna gitti. Mücadeleden vazgeçilmesi için aileler tehdit edildi. Bazı aileler, çocuklarının oturma eylemine son vermek zorunda olduklarını söyleyerek PKK'ya bağlı medya organlarında konuşmalarını gördü.

Ancak PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan gençler, daha sonra terör örgütünün bu sözleri okumaya zorladığını itiraf etti.

Eyleme her kesimden destek

Oturma eylemi yapan ailelerin kendilerinden koparılan evlatlarını istediği haklı talebini tüm Türkiye duydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar, aileleri eylem yaptıkları çadırda ziyaret etti, sonuna kadar ailelerin yanında oldukları mesajını verdi.

Diyarbakır annelerini siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din adamı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden binlerce kişi ziyaret etti.

Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Denetim Komisyonu Türkiye eş raportörleri Jakob Wienen ve Yoomi Renström, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick John Chilcott ve Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın da yer aldığı 9 ülkenin büyükelçisinin bulunduğu heyet ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'dan gelen gurbetçiler, annelerle görüştü.

75 terörist silah bıraktı

Annelerinin mücadelesi, güvenlik güçlerinin başarı operasyonları ile silah bırakan terörist sayısı günden güne arttı. Sadece bu yıl ikna yoluyla silah bırakan terörist sayısı resmi rakamlara göre 75'e ulaştı.