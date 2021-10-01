Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine yeni bir anne daha katıldı

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin evlat nöbeti, 760'ıncı günde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Eylemin 760'ıncı gününde bir aile daha çadıra katıldı.

Mardin’den gelerek nöbete başlayan Emine Atay, HDP ve PKK’dan 7 yıl önce kaçırılan kızını istedi.

15 yaşındayken terör örgütü PKK mensupları tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen 22 yaşındaki Merve Atay’ın annesi Emine Atay, Türkçe bilmediği için kızına Kürtçe teslim olması için çağrıda bulundu.

"EN SON İRTİBATA GEÇTİĞİMDE YARALIYDI"

Annenin Kürtçe konuşmasını Türkçe tercüme eden Ayşegül Biçer, “Burada bulunan anne çocuğunu PKK’ya kaptıran bir annedir. Bugün o da nöbete katılarak evladını istiyor. Buradan kendi evladına çağrıda bulunuyor. Diyor ki; ‘Kızım geri dön artık seni istiyorum. En son benimle irtibata geçtiğinde kızım yaralıydı. Kızım senin baban da artık yok.

Ben kardeşlerine yalnız başıma bakıyorum. Gel derdime ortak ol. Evlatlık görevini yap. Sen gelinceye kadar ben buradan ayrılmayacağım.’ Bizler de bu anneye destek vererek evladı gelinceye kadar onun için mücadele edeceğiz” dedi.





"KARDEŞLERİNE ABLALIK YAP EVİN DİREĞİ OL"

Anne Atay konuşmasında, “Kızım yeter artık senin kahrından ben felç oldum. İçin benim için yanmıyor mu? Baban da gitti ve ben ile kardeşlerin tek kaldık. Gel evine, kardeşlerine ablalık yap ve evin direği sen ol. Gel teslim ol kızım. Bizim bir tek Allah'ımız ve devletimiz var” diye konuştu.

