Diyarbakır annelerinin eylemi bin 109 gündür devam ediyor

5 yıldır oğlundan haber alamadığı gerekçesiyle evlat nöbetine katılan anne, "Devletimizin gücüyle evlatlarımızı alacağız. Kararlıyız, haklıyız, evlatlarımızı onlardan alacağız" dedi.

Diyarbakır'da oğlu dağa kaçırılan annenin HDP il binası önünde başlattığı 4 günlük eylem birçok anneye ışık oldu.

Evlatlarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, 3 Eylül 2019'da 'evlat nöbeti' başlattı.

Farklı kentlerden gelen aileler, eylemlerini bin 109 gündür kararlılıkla sürdürüyor.

"Devletimizin gücüyle evlatlarımızı alacağız"

5 yıldır oğlu Bayram'dan haber alamayan anne Ayten Elhaman, "Evlatlarımızı bekliyoruz. Evladımızı almadan gitmeyeceğiz. Devletimizin gücüyle evlatlarımızı alacağız. Kararlıyız, haklıyız, evlatlarımızı onlardan alacağız." dedi.

AA'nın aktarımına göre; Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

"Oğlumu HDP'den ve PKK'dan istiyorum"

Anne Mevlüde Üçdağ ise oğlu Ramazan'a kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.

Üçdağ, "HDP oğlumu kaçırıp, PKK'ya teslim etti. Oğlumu HDP'den ve PKK'dan istiyorum. Geri adım atmayacağız. Kararlıyız. Hiçbir şey bizi yıldıramayacak. Yılmayacağız. Evladımı alana kadar buradan kalkmayacağım. Hiçbir zaman geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.