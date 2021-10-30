Diyarbakır Barosu’ndan ‘burası Kürdistan’ diyen esnafın gözaltına alınmasına tepki

Siirt ziyareti sırasında Meral Akşener’i karşısında gören ve “bulunduğunuz yer Kürdistan'dır” diyen esnafa, Diyarbakır Barosu sahip çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulunmuş, partililerle bir araya gelmişti.

Güres Caddesi'ne giden Akşener’i karşısında gören Cemil Taşkesen adlı esnaf, “Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor.” demişti.

Bu sözler üzerine Akşener, “Bunu kabul etmem mümkün değil.” yanıtını vermişti.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine esnaf hakkında Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Polis ekipleri de soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına almıştı.

Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişiye gözaltı VİDEO

DİYARBAKIR BAROSU: KABUL ETMİYORUZ

Türkiye’nin gündemine oturan olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Diyarbakır Barosu, Cemil Taşkesen adlı esnafa soruşturma açılmasına tepki gösterdi.

Baro’dan yapılan açıklamada, “Kürt kimliği, dili, coğrafyası kapsamında Kürdistan tanımlamasının suç olarak nitelendirilmesi ve soruşturmaya konu edilmesini kabul etmiyoruz.” denildi.