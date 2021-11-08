Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir Antalya ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin illerinde 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 19 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi ise aranıyor.

Diyarbakır merkezli operasyon: HDP'li yöneticiler gözaltına alındı VİDEO

YASA DIŞI KİTAP VE DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde yapılan aramalarda ise yasa dışı dergi, kitap, örgütsel dokümanlar, notlar ve dijital veriler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları yapılmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.