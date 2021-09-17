Diyarbakır şehidine ailesi anıt yaptırdı

Oğlunun şehit olacağını hissettiğini söyleyen baba, rüyada şehit anıtı istediğini söylediği oğlunun dileğini yerine getirdi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 2018 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Van'ın Erciş nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Jandarma Komando Uzman Onbaşı Uğur Sağlam, tedavi gördüğü GATA'da 16 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Yaşar Sağlam, şehit oğlunun rüyasında kendisine sürekli anıt yaptırmasını istediğini belirterek iİçedeki Halim Hoca Mezarlığı'nda şehitlik anıtı yaptırdı.

"HER GECE RÜYALARIMA GELİYOR"

3 yıldır her gün İlçeye bağlı Vanyolu Mahallesi'ndeki şehit oğlunun kabrini ziyaret eden Yaşar Sağlam, duygu dolu anlar yaşadı. Yaşar Sağlam, "Oğlum, Lice ilçesinin Birlik Köyü kırsalında şehit düştü. Her gün eşimle birlikte ziyaret edip kabrini suluyor, bakımını yapıyoruz. Şehit oğlum ile gurur duyuyoruz. Vatanı ve milleti için şehitlik makamına ulaştı. Şehit oğlum Uğur, her gece rüyalarıma geliyor ve bana kabrinin olduğu yerde şehitlik anıtı yaptırmamı istiyordu. Biz de eşimle karar verip, şehitlik anıtını yapıp rüyasında bizden talep ettiği isteği yerine getirdik" dedi.

"ŞEHİDİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Baba Sağlam konuşmalarına şu sözlerle devam etti: "O sadece bizim değil 80 milyon Türk evladının şehididir. Oğlum Uğur şehit olurken nişanlıydı. Allah nasip etmedi, düğününü göremedik. Anne, baba olarak her gece şehidimizin acısıyla yatıyor, acısıyla kalkıyoruz. Biz şehidimizle gurur duyuyoruz. Şehit olmak sanki oğlumun içine doğmuştu, ablalarına sürekli şehit olacağını söylüyordu. Allah mekanını cennet etsin. Allah hiç kimseye böyle bir acı göstermesin" şeklinde konuştu.

























