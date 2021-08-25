2021 yılı içerisinde temelinin atılması hedeflenen hastane, 1000 yataklı olacak. Esnaf ve vatandaşlar bir an önce hastanenin tamamlanması için gün sayıyor.

Diyarbakır'ın sağlık alanında birçok eksiğini kapatacak olan ve geçtiğimiz yıl arsa tahsisi yapılarak, 2020 bütçesine alınan 1000 yataklı tam teşekküllü Diyarbakır Şehir Hastanesi’nin ihale aşaması tamamlandı.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde 439 dönüm alan üzerine yapılması planlanan Diyarbakır Şehir Hastanesi’nin, 2021 yılı içerisinde temelinin atılması hedefleniyor.

STK’SI, ESNAFI, VATANDAŞI MEMNUN…

Hastanesinin yapılması durumunda Şanlıurfa Bulvarı üzerinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin genel bir hastaneye dönüştürülerek, Bağlar İlçe Devlet Hastanesi olması için Sağlık Bakanlığınca ayrı bir çalışma yapılacağı öğrenildi.

Kentte bulunan sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlar, şehir hastanesinin ihale işlemlerinin yapılması ve temelinin atılmasından çok memnun olduklarını, kente büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Diyarbakır Şehir Hastanesi’nin ihalesi tamamlandı ViDEO

“ÇOK MÜJDELİ BİR HABER”

Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, “Tabii bu bizim için bir müjdedir. Diyarbakır’da şehir hastanesinin yapılması önemli, bir eser yaparsın ama o eserin içini de doldurmak önemlidir. Mevcut hastanelerdeki hem çalışanların hem de doktorların sayısı yetersiz. Bir şehir hastanesi yapıldığında içinin doldurulması ve bunun ilgili çalışmalarında olması lazım. İçeriye girecek hastaların tedavi ile ilgili bütün bölümlerin bizim için önemlidir. Şehir hastanesi Diyarbakır için önemlidir. Bu hastanenin ne zaman biteceğini bilemiyorum ama kısa dönemde bitirebilirler. İstanbul’daki hastaneyi 1 yıl gibi süreçte bitirdiler, isterlerse burayı da bir an önce bitirirler.” dedi.

“HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPILMASINI İSTERİZ”

Çiçekçi Mustafa Serkan Güreçoğlu da şehir hastanesinin açılmasının çevre iller için de şifa noktası olacağını kaydetti.

Güreçoğlu, “Bölgemizde 1000 yataklı şehir hastanesin açılmasının hem bölge hem de yakındaki illere şifa dağıtacağına inanıyoruz. Şehir hastanesin açılması bizim için çok önemlidir. Bizler çiçekçiler olarak hastalara moral olması için çiçeklerimizi en güzel şekilde hazırlayıp kendilerine taktim edeceğiz. Hızlı bir şekilde yapılmasını isteriz.” diye konuştu.

“MEDİKAL MALZEMESİ SATIYORUZ BİZLERE DAHA FAZLA FAYDASI OLACAKTIR”

Medikal işletmecilerden Lale Erkek ise sağlıkçıların yükünün azalması için bu hastanenin bir an önce açılması gerektiğini söyledi.

Erkek, “Şehir hastanesinin Diyarbakır’da açılması bizlere büyük bir fayda sağlayacaktır. Hastanenin yapılması gecikti. Diyarbakır büyük bir şehir ama bir an önce hızlı bir şekilde hayata geçilmesi bizler için de iyi olacaktır. Pandemiden dolayı çok etkin olacaktır. Medikal malzemesi satıyoruz, bizlere daha fazla faydası olacaktır. Sağlıkçıların sayısı arttıkça bizim de işlerimiz iyi oluyor. Esnaf ve vatandaşlar faydalanmış olur.” şeklinde konuştu.