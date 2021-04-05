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    Diyarbakır'da artan koronavirüs vakaları endişelendiriyor

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre vaka sayısının arttığı Diyarbakır’da vatandaşlar, pandemi kurallarına aldırış etmeden çarşı ve merkezleri doldurdu.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 15:24
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 15:35
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    Diyarbakır'da artan koronavirüs vakaları endişelendiriyor

    Koronavirüs risk haritasında turuncu renge dönen Diyarbakır’da vatandaşlar, salgın yokmuş gibi davranmaya başladı.

    Sağlık Bakanlığı'nın 13-19 Mart arasında duyurduğu koronavirüs vaka oranlarında 100 binde 18,78 kişide görülen vaka sayısı, 20-26 Mart arasındaki verilerde 100 binde 36,28 kişide görülen vaka sayısına ve son açıklanan verilerde 100 binde 60,05 kişide görülen vaka oranına ulaştı.

    SON VERİLERLE TURUNCUYA DÖNDÜ

    Koronavirüs haritasında önce mavi, ardından sarı renge dönen kent son verilerle turuncuya döndü.

    Vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen Diyarbakır’da kentin işlek cadde ve merkezlerini doldurmaya devam ediyor. Rehavetin arttığı kentte dışarı çıkanlar maske ve mesafe kurallarına uymuyor.

    Diyarbakır da artan koronavirüs vakaları endişelendiriyor #1

    Diyarbakır da artan koronavirüs vakaları endişelendiriyor #2

    Diyarbakır da artan koronavirüs vakaları endişelendiriyor #3

    Diyarbakır da artan koronavirüs vakaları endişelendiriyor #4

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