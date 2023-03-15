Diyarbakır'da başlayan eylem ışık oldu! Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor Kentteki evlat nöbetinde oğlunun yolunu gözleyen gözü yaşlı anne, "Ben HDP'den PKK'dan çocuğumu istiyorum. HDP yılanın başıdır, ne yaptıysa o yaptı" dedi.

Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti Muş, Hakkari ve Van'daki ailelere de umut oldu.

Muş'ta çocuklarının fotoğraflarını alan anne ve babalar, HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi.

Yaz-kış demeden eylemlerini sürdüren ailelerin direnişi, yaklaşık 1,5 yıldır umutla devam ediyor.

Aileler, çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü pankartlarla toplanarak evlatlarına sesleniyor.

Teslim olmaları çağrısında bulunan 43 aile HDP İl Başkanlığı binası önünde, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

"HDP yılanın başıdır, ne yaptıysa o yaptı"

Anne Ayten Koçhan, yaklaşık 2 yıldır HDP önünde eylemlerini sürdürdüklerini söyledi.

Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Koçhan, şu ifadeleri kullandı:

Yeter artık, evlat hasretine dayanamıyoruz. Oğlum dönün, yolunuz yol değil. Sizi kandırıyorlar, artık yanımıza dön. Gel devletimize teslim ol. Ben HDP'den PKK'dan çocuğumu istiyorum. HDP yılanın başıdır, ne yaptıysa o yaptı. Onların çocukları okul okuyor, niye bizimkiler dağın başında.

"HDP olmasa gençler dağa götürülmezdi"

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise 7 yıldır oğlunun yolunu gözlediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

Sizin yeriniz orası değil, anne, babanızın yanıdır. Sizi kandırıyorlar. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Getirsinler çocuğumu bana versinler, onun için buradayım. Herkesin çocuğu yanında içi rahat bir şekilde yaşıyor. HDP olmasa gençler dağa götürülmezdi.

"HDP çocuklarımızı verinceye kadar burayı terk etmiyoruz"

Baba Şemsettin Özcan da Diyarbakır ve Muş'ta eylemini sürdürdüğü belirtti.

Çocuğunu HDP'den istediğini aktaran Özcan, şunları söyledi: