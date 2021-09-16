Direk üstü pano çalışmalarını engellemek için ekiplere saldıran, ateş yakıp barikatlar kuran saldırganlardan 7'si, evlerine düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş ekipleri, 15 Eylül günü direk üstü pano çalışmaları için bölgeye gittiklerinde, kendilerini bekleyen bir grup tarafından engellenmeye çalışıldı.

Kaçak elektrik kullanım oranının yüzde 90'ı bulduğu kentte, ekiplere engel olmak isteyen grup ateş yakarak olay çıkardı.

İlçe merkezindeki mahalle girişlerini de kapatan grup, ortalığı birbirine katkı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, gruptakilere uyarılarda bulundu.

ATEŞ YAKIP KAMU MALINA ZARAR VERDİLER

Şahısların saldırılarına devam etmesi üzerine polis ekipleri, tazyikli su ve gaz bombası kullanarak saldırganları dağıttı.

Ara sokaklara dağılan saldırganlar gözden kayboldu.

İlçede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Ekipler; barikat kuran, ateş yakıp, kamu malına zarar verenlerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Diyarbakır’da, elektrik dağıtım ekiplerine saldıran 7 kişi yakalandı VİDEO



GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Çalışmalar kapsamında çevredeki güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Görüntülerde kimlikleri belirlenen 7 kişinin evlerine, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

B.A., F.D., F.E., R.T., A.B., K.D. ve Y.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.