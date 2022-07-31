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    Diyarbakır''da ‘Eren Abluka-28 operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da 21 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil’ operasyonunun başlatıldığı duyurdu.
    • 31.07.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 13:55
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    Diyarbakır''da ‘Eren Abluka-28 operasyonu başlatıldı

    Yurt içinde ve yurt dışında Mehmetçik, PKK terör örgütünün korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

    Bu hedef doğrultusunda, Diyarbakır'ın Liçe ilçesinde yeni bir operasyonun başlatıldığı belirtildi.

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil’ operasyonunun başladığı açıklandı.

    21 personel görevde

    Düzenlenen operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerine bağlı bin 21 personelden oluşan 62 operasyonel tim görev alıyor.

    Diyarbakır''da ‘Eren Abluka-28 operasyonu başlatıldı VİDEO

    Diyarbakır da ‘Eren Abluka-28 operasyonu başlatıldı #1

    87 ayrı nokta bulundu

    İHA'nın aktarımına göre; operasyonun ilk gününde bölgenin Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 87 ayrı nokta tespit edildi.

    Ele geçirilenler

    Bölgelerde yapılan incelemeler kapsamında 3 milyon 57 bin 760 kök kenevir bitkisi, 110 bin kök skunk bitkisi, 123 kilo 50 gram kubar, 30 kilo 250 gram toz olmak üzere toplam 153 kilo 300 gram esrar maddesi ve 11 bin 400 metre sulama hortumu ele geçirildi.

    Diyarbakır da ‘Eren Abluka-28 operasyonu başlatıldı #2

    Diyarbakır da ‘Eren Abluka-28 operasyonu başlatıldı #3

    Diyarbakır da ‘Eren Abluka-28 operasyonu başlatıldı #4


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