Diyarbakır'da Eren Abluka-30 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 920 personelin katılımıyla Eren Abluka-30 operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Güvenlik güçlerinin kökü kurumak üzere olan PKK'nın yurt içindeki teröristlerine yönelik Eren Operasyonları'na bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Operasyonu başlatıldı.

920 personel görevde

Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyona; jandarma komando özel operasyon, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 920 personel, 56 operasyonel tim operasyonda görev alıyor.

Ele geçirilenler

Operasyonun ilk gününde Birlik ve Abalı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 70 noktada gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyetinde piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan 30 kilogram toz esrar, 107 kilogram kubar esrar, 1 milyon 150 bin 710 kök kenevir ve 182 bin kök skunk ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

DHA'nın aktarımına göre; Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen operasyonların, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.