Diyarbakır'da evlat nöbeti bin 486'ncı gününde! Terör örgütlerince dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan gözü yaşlı anne, çağrıda bulundu. Anne, "Devletimiz Allah’a şükür sürekli yanımızdadır. Orada kimseden korkma, gel" dedi.

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İHA

Diyarbakır'da ailelerin eylemleri devam ediyor...

İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan eyleme farklı kentlerdeki aileler de destek veriyor.

Acılı anne babalar, terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmanın hayalini kuruyor.

Bin 486'ncı günde

Yaz-kış, bayram, Ramazan demeden aileler mücadelesini sürdürüyor.

Söz konusu eylemde bugüne kadar 46 aile evladına kavuştu.

Bugün de bir araya gelen anne ve babaların evlat nöbeti bin 486 güne ulaştı.

"Sen gelene kadar mücadeleme devam edeceğim"

Oğlu Yunus’un Batman’da fırına ekmek almak için gittikten sonra kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Remziye Yenideoğan, çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Çocuğunu alana kadar evlat mücadelesine devam edeceğini dile getiren Yenidoğan, “Batman’dan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemimi sürdürüyorum. 4 senedir burada evladımı istiyorum. Oğlum çık gel. Orada beklemenin bir anlamı yok. Sen gelene kadar mücadeleme devam edeceğim. Oğlum, lütfen beni çaresizce bekletme. Devletimiz Allah’a şükür sürekli yanımızdadır. Orada kimseden korkma, gel.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)