Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne: Oğlumun eline kına yakıp askere göndereceğim

İHA

Yurdun doğusundaki aileler evlat direnişinde...

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babalar, ilk olarak Diyarbakır'da evlat nöbetine başladı.

3 Eylül 2019 tarihinde başlayan direniş, çok sayıda aileye umut oldu.

Ardından nöbet Hakkari, Muş, Van'da da devam etti.

Yaz-kış, Ramazan, bayram demeden evlatları için HDP il binasında toplanan aileler, teslim ol çağrılarını sürdürüyor.

Bugün bin 342’nci güne ulaşan eylemde, evladının 10 sene önce HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Faruk’un annesi Rahime Taşçı, oğluna selendi.

Faruk’a ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

4 sene önce Kars’tan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine katıldım. Anne ve babalarla birlikte HDP önünde çocuğumuzu bekliyoruz. Yaz kış demeden çocuğumuzun yolunu gözlüyoruz. 7 sene önce de Dağkapı’da evladım için oturma eylemindeydim. Oğlum bunu bilsin ki peşini bırakmayacağım. 10 senedir oğlum kandırılarak kaçırılmış. 10 sene değil, 20 sene de geçse oğlum için burada kalacağım. İnşallah Faruk’u onların elinden alacağım. O katiller benim oğlumdan ne istedi? Oğlum eğer beni görüp duyuyorsan dön, teslim ol. Oğlumun eline kına yakıp askere göndereceğim.