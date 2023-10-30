İHA

Diyarbakır'da evlat nöbeti devam ediyor.

Bir araya gelen aileler, kararlılıkla HDP ve PKK'ya yönelik tepkilerini sürdürüyor.

3 Eylül 2019 tarihinden itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’daki HDP il binası önünde toplanan ailelerin eylemi bugün bin 519'uncu güne ulaştı.

Evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu

Bu süreçte 46 aile, evladına sesini duyurarak kavuştu.

Kızı Fadime’nin 9 yıl önce üniversite okurken iki arkadaşı tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Hatice Levent, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

"Senin elinde kalem vardı, silah verdiler"

Çocuğunu alana kadar HDP önündeki çadırdan bir yere gitmeyeceğini belirten Levent, şu ifadeleri kullandı:

9 yıl önce kızımı Bitlis’te üniversite de ikinci sınıf öğrencisiyken götürdüler. İki arkadaşı tarafından kandırılıp dağa götürüldüğü bilgisini aldım. Fadimem, senin işin oralarda değil. Senin elinde kalem vardı, silah verdiler. O silahı at, ben senin eline tekrar kalem vereceğim. Dön gel, kızımı alana kadar buradan bir yere gitmeyeceğim. Fadimem, eğer beni görüp duyuyorsan kaç gel askerimize, polisimize teslim ol. Senin yüzünden gözlerim yollarda kaldı. Seni çok özledim.