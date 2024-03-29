Diyarbakır'da gasp çetesi çökertildi! 9 şahıs tutuklandı Hırsızlık çetesi üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklanırken adrese yapılan aramada ele geçirilen ziynet eşyaları, mağdur vatandaşlara teslim edildi.

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İHA

Diyarbakır'da suç çeteleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hırsızlık ve gasp yapan şebekeyi, kamera görüntüleri ile dijital arşiv oluşturarak tek tek tespit etti.

Çete çökertildi

Polis ekipleri, mağdurları silahla tehdit ederek para isteyen çete üyelerini takibe alarak “Piyon” operasyonu ile çökertti.

Operasyonda gasp için kullanılan suç aleti ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi

Tabancalar, kriminal laboratuvarında balistik incelemeye alındı. Aramalarda, çalınan çok sayıda ziynet eşyası bodrum katında bulunarak mağdurlara teslim edildi.

9 kişi tutuklandı

Yakalanan 9 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 6 ayrı dosyadan yargılanarak tutuklandı.

18 yıl kesinleşen hapis cezası bulunan çete üyesi, mutfak dolabında saklanırken yakalandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)