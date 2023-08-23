Diyarbakır'da kalp krizi geçirdi: Ambulans helikopter imdadına yetişti

Türkiye'nin en önemli alanlarından biri olan sağlık sektöründe ambulans helikopterler önemli bir yer tutuyor.
Birçok kritik olaya müdahale eden helikopterler bugün 93 yaşındaki bir kadın için havalandı.
Kalp krizi geçirdi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşayan Rabia Bozkurt, aniden rahatsızlandı.
Lice Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadının kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Bunun üzerine kadının acil sevki istendi.
Ambulans helikopter istendi
İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait hava ambulansı hastaneye talep edildi. Ambulans helikopter Bozkurt için şehirden havalandı.
Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nin heliportunda bekleyen acil sağlık ekipleri, helikopterin iniş yapmasıyla hastayı ambulansa sevk etti.
Bozkurt, daha sonra Dicle Üniversitesi Hastanelerine götürülerek tedavi altına alındı.