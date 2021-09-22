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- Diyarbakır'da karpuz festivalinin birincisi: 45 kilo 500 gram
Diyarbakır'da karpuz festivalinin birincisi: 45 kilo 500 gram
Diyarbakır'da 11'incisi düzenlenen karpuz festivali kapsamında festivalin en ağır karpuzu 45 kilo 500 gram ile birinci oldu.
- AA
- 22.09.2021 - 23:22
- Güncelleme : 22.09.2021 - 23:29
Diyarbakır'da bu yıl karpuz festivalinin 11'incisi düzenlendi.
Festival kapsamında düzenlenen en ağır karpuz yarışmasında, 45 kilo 500 gram gelen karpuz birinci seçildi.
BEBEKLER KARPUZUN İÇİNDE POZ VERDİ
Dağkapı meydanında halk oyunları ekibinin Diyarbakır ile Ege ve Karadeniz bölgesinin oyunlarını sergilemesiyle festival sürdü.
Daha sonra çocuklar arasında karpuz yeme ve yuvarlama yarışması yapıldı.
0-2 yaş arasındaki bebekler karpuza en yakışan çocuk yarışmasında içi koyulan iri Diyarbakır karpuzlarının içinde poz verdi.
KADIN ÇİFTÇİ 45 KİLO 500 GRAMLIK KARPUZLA BİRİNCİ OLDU
Vatandaşların doyasıya eğlendiği festivalde, karpuz ağırlık yarışmasında, 45 kilo 500 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı birinci, 44 kilo 100 gramla Abdulhamit Atlı ikinci, 39 kilo 700 gramla Mehmet Kaya üçüncü oldu.