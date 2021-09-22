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Diyarbakır'da karpuz festivalinin birincisi: 45 kilo 500 gram

Diyarbakır'da karpuz festivalinin birincisi: 45 kilo 500 gram

Diyarbakır'da 11'incisi düzenlenen karpuz festivali kapsamında festivalin en ağır karpuzu 45 kilo 500 gram ile birinci oldu.