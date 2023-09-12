Diyarbakır'da mezardan çıkarılan kemikleri poşete fırlatan görevliye tepki Mezarlıkta yer kalmaması sebebiyle vefat eden kişilerin birinci derece yakınlarının talebi doğrultusunda mezarlar açılarak yeni cenaze defnediliyor. Mezarın açıldığı sırada eski cenazenin kemiklerini fırlatan şahıs tepki odağı oldu.

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DHA

Diyarbakır'da akılalmaz bir olay yaşandı.

Yer yetersizliği nedeniyle defin işlemine kapatılan Mardinkapı Mezarlığı'nda vefat eden kişilerin birinci derece yakınlarının talebi üzerine mezarlar açıldı.

Kemikleri poşete attı

Yeni cenazeleri defnetmek için, eski mezarlar açılarak orada kemikler toplandı ve poşete konuldu.

İçi kemik dolu poşeti de yeni cenazenin yanına bırakılarak defin işlemi gerçekleştiriliyor.

Sosyal medyada tepki gördü

Mardinkapı Mezarlığı'nda mezar açması için ölenlerin yakınları tarafından tutulan R.K.'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar, tepki çekti.

Paylaşımda, R.K.'nin açılan bazı mezarlardan çıkardığı kafatası ve kemikleri poşetlerin içine fırlattığı, el kol hareketleri yaparak dalga geçtiği görüntüler tepki çekti.

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabı kapatıldı.

"Cenaze toprak haline gelmeden ikinci cenaze defni caiz değildir"

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, zaruret halinde birden fazla cenazenin bir kabirde defnedilebileceğini belirterek, şu cümleleri kullandı;

Normal şartlarda bir kabre, yalnız bir cenaze defnedilir. Fakat zaruret halinde birden fazla cenaze defnedilebilir. Nitekim Resulullah Efendimiz Uhut şehitleri için böyle bir uygulama yapmıştır. Fakat bu durumda cenazelerin arası toprak ve benzeri şeyler ile ayrılmalıdır. Dolayısıyla önce defnedilmiş bir cenaze tamamen çürüyüp toprak haline gelmedikçe, kabrin açılması ve ikinci bir cenazenin defnedilmesi caiz değildir.

"Çürümeyen kemikler varsa, bir kenara çekilip topraktan set yapılır"

Fakat daha önce defnedilen bir cenazenin çürüdüğü düşüncesiyle açılan bir mezarda çürümeyen bazı kemikler bulunur ise bu kemikler bir kenara çekilip aralarına topraktan bir set yapılır ve ikinci cenaze defnedilir. Zira insanoğlu hem canlısı hem de ölüsü muhteremdir. Görüntülerdeki görevlinin lakayıt hali maalesef hoş olmayan bir davranış. Aslında o çürümüş kafatası ve kemiklerden ders çıkarmak lazım. Kişinin dirisi de ölüsü de saygındır. Buna göre davranılması gerekir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)