Diyarbakır’da minibüs otomobile çarptı: 6 yaralı

İHA
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde ilerleyen M.Ç. yönetimindeki minibüs, önündeki F.B.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3’ü çocuk, 6 kişi hafif yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 3’ü çocuk 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü olarak ilerledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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