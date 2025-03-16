Diyarbakır’da minibüs otomobile çarptı: 6 yaralı
İHA

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde ilerleyen M.Ç. yönetimindeki minibüs, önündeki F.B.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3’ü çocuk, 6 kişi hafif yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 3’ü çocuk 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü olarak ilerledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Gülnihal Kaya
Editor