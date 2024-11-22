Diyarbakır'da nefes borusuna şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

AA
'Heimlich' manevrasıyla bir hayat daha kurtuldu.
Olayın adresi Diyarbakır.
NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇTI
Silvan ilçesine bağlı Mehmet Adil Kepolu Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi Musa Yaman'ın, teneffüste yediği şeker nefes borusuna kaçtı.
Yaman'ın nefes almakta güçlük çektiğini fark eden sınıf arkadaşları, durumu okul öğretmeni Özgür Geçmez'e bildirdi.
HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARDI
Geçmez, Heimlich manevrasıyla şekeri çıkararak Yaman'ın rahat nefes almasını sağladı.
KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan, öğretmenin öğrencisinin hayatını kurtardığı anlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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