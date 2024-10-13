Diyarbakır'da PKK sempatizanları polise karşı çocukları kullandı

Haber Merkezi

Diyarbakır, bugün yıllar sonra yeniden terör örgütü provokasyonuyla karşı karşıya geldi..

Günler öncesinden DEM Parti'nin çağrı yapmasının ardından bugün terör örgütü sempatizanları, Diyarbakır Valiliği tarafından yasaklanan eylem için toplandı.

İstasyon Meydanı'nda yapılmak istenen mitinge 'kentin huzur ve güvenliği' gerekçesiyle izin verilmemesine rağmen DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Serra Bucak, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, milletvekilleri, partililer kentin en işlek yeri olan Ofis Semtinde yer alan Ekinciler Caddesi'nde bir araya geldi.

BARİKATIN KARŞISINA ÇOCUKLARI OTURTTULAR

Bebek katili Öcalan lehine slogan atan ve polisin barikatlarla kapattığı İstasyon Meydanı'na ulaşmak isteyen PKK sempatizanları, yine çocukları kullandı..

Polis barikatının karşısına çocukları oturttular..

"DİŞE DİŞ, KANA KAN, SENİNLEYİZ ÖCALAN" SLOGANLARI

Öte yandan alanda toplanan PKK sempatizanları "PKK halktır, halk burada", "Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganları da attı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Emniyet güçleri, PKK terör örgütü elebaşı bebek katili Öcalan lehine slogan atanları tek tek gözaltına aldı.