Diyarbakır’da, PKK’dan kaçan Mustafa Biçer’den teslim olun çağrısı

PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer, nöbet çadırındaki ailelerle bir araya geldi. Biçer, örgüt içinde kalan gençlere teslim olun çağrısında bulundu.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 yılında, HDP İl Başkanlığı binası önünde başlatılan evlat nöbeti, 2. yılını doldurmak üzereyken, farklı şehirlerden evlatları için bir araya gelen aileler, nöbet çadırını terk etmedi.

2018 yılında internet üzerinden kandırılarak dağa kaçırılan Mustafa Biçer, geçtiğimiz aylarda nöbet çadırındaki annesi Ayşegül Biçer’i televizyondan görüp, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mustafa Biçer, PKK’nın elindeki gençlere seslenmek için nöbet çadırına geldi.

“ANNEMİN SESİ, ÇIĞLIĞI BANA UMUT OLDU”

Dağa kaçırılma sürecine ilişkin açıklamalar yapan Biçer, PKK’nın elindeki gençlere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Örgütte çok zor dönemler geçirdim. Ailemin yanına geri dönmek istiyorum. Ailemle konuşmak istiyorum diye örgüt tarafından tutuklandım. Zindanda kaldım ve PKK tarafından kötü muamele gördüm. Annemin sesini annemin çığlığını televizyon ekranlarında gördüm ve bana bir umut ışığı oldu. Annemin sesi, annemin çığlığı bana umut oldu ve ben bugün buradayım.

“DEVLETİME TESLİM OLDUM”

Ben buradan annelere, babalara sesleniyorum. Evladını isteyenler gelip, burada HDP il binası önünde otursun evladını istesin. Ben ailemi gördüm. Annemin sesi, babamın sesi, annemin çığlığını ve tüm annelerimizin çığlığını duyduğum için geldim devletime teslim oldum.

“HİÇBİR KÖTÜ MUAMELEYE UĞRAMADIM”

Örgütte bize diyorlar ki eğer teslim olursanız Türk devleti size işkence yapar. Sizi tutuklar, ailenizi ajanlaştırır. Size zulmeder. Ben burada PKK içerisindeki tüm çocuklara, tüm kişilere sesleniyorum. Bu şeylere inanmayın. Ben teslim oldum şu anda evindeyim. Güvenlik güçleri tarafından hiçbir kötü muameleye uğramadım.





“CUMHURBAŞKANI VE BAKANLARIMIZ İLE GÖRÜŞTÜM”

Normal bir insan Cumhurbaşkanı ile görüşemezken, bakanlarımız ile görüşemezken ben, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm ve Cumhurbaşkanımızla görüştüğüm zaman şu sözü özellikle kullandım: İnşallah diğer kardeşlerimiz de gelir teslim olur ve onlarla da görüşürüz.

“BİZİ EVLADI OLARAK GÖRÜYORLAR”

Buradan hepsine çağrı yapıyorum. Gelin teslim olun. Hiçbir şekilde kötü muamele yapılmıyor. Cumhurbaşkanı yani bizi kardeşi olarak görüyor, ‘Evlatlarım gelin teslim olun’ diyor. Bizi evladı olarak görüyorlar. Tüm ailelere sesleniyorum. Çocuğunu isteyen aileler gelip otursun.

“GELİN AİLELERİMİZE BİZLERE DESTEK OLUN”

Ailesini özleyen, PKK içerisinden kaçmak isteyen çocuklara şunu söylemek istiyorum. Ben geldim bu çadırda annelerin ağlayışını, çığlıklarının sesini gördüm. Gerçekten anneler bir umutla üç yıldır burada üçüncü yılına girecek. Ben şunu da söylemek istiyorum; 3 Eylül'de annelerin savaşı üçüncü yılına giriyor ve ben tüm halkı tüm halkımızı, tüm STK temsilcilerini Diyarbakır HDP il binasına çağırıyorum. Gelin ailelerimize, bizlere destek olun. Bu çocukların sesine çığlık olun. Oradaki zulümlere artık yok desinler. Tüm ailelerimizi tüm halkımızı 3 Eylül'de Diyarbakır HDP il binası önüne çağırıyorum.”