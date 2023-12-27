Diyarbakır'da yer altından kaçak elektrik şebekesi çekildiği ortaya çıktı Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yer altı hatlarından kayıt dışı yollarla elektrik çekerek kaçak kullanım yapan 33 konut, bir iş yeri ve bir inşaat şantiyesi belirlendi. Tespit edilen kaçak şebeke, iş makineleri kullanılarak söküldü.

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İHA

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Öyle ki ekipler, kaçak elektrik kullanımını önlemek için denetimleri sıklaştırdı.

Son olarak Diyarbakır'da elektrik dağıtım şirketi, kayıp kaçakla mücadele çerçevesinde Çınar ilçesinde, yer altına gizlenmiş bir kaçak elektrik şebekesi tespit etti.

Yer altına gizlenmiş kaçak elektrik şebekesi tespit edildi

Ekipler, abonelerin zarar görmesini önlemek adına kaçak döşenen hattı iptal ederken, kaçak elektrik kullananlara karşı yasal işlemlere başvurdu.

Yer altına döşenen kaçak kablolar, iş makineleri ile kazılarak söküldü.

Tüm kaçak bağlantılar iptal edildi

Operasyon esnasında tüm kaçak bağlantılar iptal edilirken bölgede bulunan 21 sayaç ise yenileri ile değiştirildi.

Firmanın Diyarbakır il müdürlüğü yetkilileri, abonelere kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için yapılan milyarlarca liralık yatırımlara kaçak elektrik kullanıcılarının zarar vermesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Kayıt dışı elektrik kullanımı yüzde 16'lara kadar düşürüldü

Öte yandan 2020 yılında Çınar ilçe merkezinde, yaklaşık 25 milyon liralık bir yatırımla şebeke iyileştirme çalışması gerçekleştirildi.

Yer altı şebekesi dahil tüm elektrik şebekesi yenilenirken, sayaçlar yapı dışına alınarak direk üstü sayaç otomasyon panolarında toplandı.

Bu önlemlerle ilçedeki kayıt dışı elektrik tüketimi yüzde 80'lerden yüzde 16’lara kadar düşürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)