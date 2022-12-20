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    Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

    Çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
    • 20.12.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 13:27
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    Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

    Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmış, saldırıda 8'i polis memuru 9 kişi yaralanmıştı.

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan 2 ayrı soruşturma devam ediyor.

    Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Diyarbakır daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı #1

    4 şüpheli tutuklandı

    Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 16'sı serbest bırakıldı.

    Bir zanlının işlemleri sürüyor

    AA'nın haberine göre, bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Diyarbakır daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı #2

    Diyarbakır daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı #3

    Diyarbakır daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı #4

    Diyarbakır daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı #5

    Diyarbakır daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı #6

    Diyarbakır daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı #7


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