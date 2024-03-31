Diyarbakır'ın kırsal kesimine oy pusulaları askeri helikopterle ulaştırıldı Yerel seçimlerin sorunsuz aktarılması için oy pusulaları, ulaşılması zor kırsal bölgelere askeri helikopterlerle taşınıyor. Diyarbakır'da zamandan kazanmak için Aygün, Koçkar, Saltuk, Akbulak ve Bayır mahallelerine oy pusulaları bu yöntemle ulaştırıldı.

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AA

Türkiye'nin dört bir yanında 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Yurdun dört bir köşesinden sabahın ilk saatlerinden bu yana sorunsuz gerçekleşen oy verme işlemine yoğun bir katılımın sağlandığı belirtiliyor.

Diyarbakır'da da oy pusulaları bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle taşındı.

Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü.

Oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle taşındı

Seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından havalanan askeri helikopterle Kulp ilçe merkezinden alınarak İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Aygün, Koçkar, Saltuk, Akbulak ve Bayır mahallelerine taşındı.

Oy kullanma işlemi sonrası helikopter tekrar devreye girecek

Görevlilerin, oy kullanma işlemi sonrası yeniden helikopterle alınıp ilçe merkezindeki İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bırakılacakları öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)