Diyarbakırlı annelerin sayısı 360'a yükseldi Annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

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Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi devam ediyor...

3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti, birçok aileye umut oldu ve şehirlere yayıldı.

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde yaz kış demeden bekleyişlerini sürdürüyor.

Burada çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulunan ailelerin direnişi bin 380'inci güne ulaştı.

Bir aile daha katıldı

Öte yandan bugün itibarıyla 1 ailenin daha katılımıyla nöbetteki aile sayısı 360'a yükseldi.

Kardeşinin Batman'da 8 yıl önce 17 yaşındayken kandırılıp dağa kaçırıldığını anlatan İhsan Kavak, kardeşi Mehmet'e kavuşma ümidiyle oturma eylemine katıldığını söyledi.

"Hiç korkmadan güvenlik güçlerine teslim olabilirsin"

Kardeşine, "Annem, babam herkes senin yolunu gözlüyor, hiç korkma gel." diye çağrıda bulunan Kavak, "Lise 2'nci sınıf öğrencisiyken 2015 yılında kandırılarak dağa kaçırıldı. Annem, babam ve en çok sevdiği yeğeni, Mehmet'in geri gelmesini istiyor. Hiç korkmadan güvenlik güçlerine teslim olabilirsin, devlete teslim ol." dedi.