Diyarbakırlılar Terörsüz Türkiye süreci için Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Diyarbakır’ın Sur ilçesinde anlamlı anlara imza attı. Berat Kandili dolayısıyla Kurşunlu Camii önünde vatandaşlara kandil simidi, tatlı ve meyve suyu ikram eden MHP İl Teşkilatı, vatandaşları dinleyerek barış mesajı verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE DESTEĞİ

Diyarbakır halkı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “Terörsüz Türkiye” sürecine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Bir dönem terör olaylarıyla anılan Sur ilçesindeki tarihi Kurşunlu Cami önünde gerçekleştirilen programda, vatandaşlara kandil simidi, tatlı ve meyve suyu ikram edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birlik, beraberlik ve barış vurgusu ön plana çıktı.

HALKTAN BAHÇELİYE YOĞUN İLGİ

Devlet Bahçeli’nin kandilini kutlayan vatandaş, ''Kandiliniz mübarek olsun Sayın Devlet Bahçeli'' ifadelerine yer verdi.

''DEVLET BAHÇELİNİN ELLERİNDEN ÖPERİM''

Kandil vesilesi ile cami önünde toplanan halk Devlet Bahçeli'ye dua ettiklerini söyledi.

Vatandaşlardan Mehmet Yener ise ''Devlet Bahçeli’nin kandilini kutluyorum, ellerinden öperim. Barış çağrısı yaptığı içinde kendisine teşekkür ederim" dedi.

Bir diğer vatandaş Sabri Akıncı da Devlet Bahçeli’ye barış sürecine verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.