Diyetisyen Merve Altay anlattı! İftar yaparken nelere dikkat edilmeli Diyetisyene Sorduk programının bu bölümdeki konusu iftar yaparken dikkat edilmesi gerekenler oldu. İftar vaktinde yoğurt tüketiminin önemini vurgulayan Diyetisyen Merve Altay, zerdaçal ve zencefil kullanımına dikkat çekti.

ensonhaber.com Ensonhaber'in "Diyetisyen'e sorduk" programında bu kez iftar menüleri konuşuldu. Uzman Diyetisyen Merve Altay, iftar sırasında hangi besinlerin ne sırayla tercih edilmesi gerektiğini tek tek sıraladı. İftar sofralarında bir iki bardak su içildikten sonra yemeğe geçilmesi gerektiğini söyleyen Altay, yağlı yemeklerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Çorba içerisinde un olmasının uykuyu getirdiğini ifade eden Altay, 3-4 dakika beklenilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan ilk başta çok yemek yenmemesinin gerektiği belirtildi. Zerdaçal ve zencefil kullanılmasının önemine dikkat çeken Altay, bir kase ev yoğurdu tüketilmesinin önemini vurguladı. Videoyu izlemek için tıklayın