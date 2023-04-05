Diyetisyen Merve Altay uyardı! Sebze pişirme süresi kısa tutulmalı Diyetisyene Sorduk programının konusu, her iftar sofrasında sebze olması gerektiği oldu. Diyetisyen Merve Altay, sebzelerin az pişirilmesi gerektiğini vurguladı.

ensonhaber.com

11 ayın sultanı Ramazan'da doğru bilinen yanlışlar, gün içerisinde orucu zora sokabiliyor.

Vatandaşların uzun süre açlık kaldığı Ramazan ayı beraberinde baş ağrısı ve mide yanması gibi sorunları getirebiliyor.

Uzmanlar bu konuda sahur ve iftarda doğru beslenmeyi öneriyor.

'Diyetisyene Sorduk' programında merak edilenleri yanıtlayan Uzman Diyetisyen Merve Altay, bu kez Ramazan'da doğru sebze kullanımı için açıklamalarda bulundu.

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Her sofrada sebze olmalı

İftar için doğru beslenme şeklini anlatan Altay, her gün sebze tüketilmesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Altay, mevsimi olan sebzeler arasında bulunan kereviz enginar ve kerevizin karaciğer detoksuna yardımcı olduğunu da hatırlattı.

Sebzeler az pişirilmeli

Ayrıca tüketilecek sebzelerin uzun süre pişirmesinin olumsuz sonuçlar vereceğini ifade ederek, kısık ateşte az sürede pişirilmesi gerektiğini söyledi.