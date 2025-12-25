DMM, Hatay'da enkazın gizlendiği iddiasını yalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık'ta gerçekleştireceği Hatay ziyareti öncesinde enkaz alanlarının panellerle gizlendiği iddiasına yanıt verdi.

DMM, iddiaların manipülasyon içerdiğini bildirdi.

DMM İDDİALARA YANIT VERDİ

DMM'den yapılan açıklamada, bahse konu durumun, Hatay'da devam eden inşa, ihya ve yeniden yapılandırma çalışmalarının doğal bir parçası olduğu aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklardan etkilenmesini önlemek ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan rutin bir uygulama olduğu belirtildi.

"ENKAZIN GİZLENDİĞİ İDDİASI MANİPÜLASYON İÇERMEKTEDİR"

Uygulamanın farklı yorumlarla gündeme getirilmesinin yanıltıcı bir algı oluşturma çabası olduğu vurgulanan açıklamada, kamuoyunun, gerçek dışı ve bağlamından koparılarak servis edilen bu tür iddialara itibar etmemesi istendi.

Açıklamada ayrıca şu sözler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Aralık'ta gerçekleştireceği Hatay ziyareti öncesinde enkaz alanlarının panellerle gizlendiği iddiası manipülasyon içermektedir."

"KAMUOYUNUN BU TÜR İDDİALARA İTİBAR ETMEMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR"