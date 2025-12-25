Kapıkule Gümrük sahasında 31 kilo kokain ele geçirildi: 2 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uyuşturucu ile mücadele karalılıkla sürüyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, Kapıkule Gümrük sahasında uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 31 kilogram kokainin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin de yakalandığını bildirdi.

"31 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRDİK"

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi:

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 31 kg kokain ele geçirdik.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar sonucu; Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Kapıkule Gümrük sahasında operasyon düzenlendi.



Operasyonda E.E. ve T.Ç. isimli şüpheliler yakalandı.

"2025'TE YAPTIĞIMIZ OPERASYONLARDA 1,8 TON KOKAİN YAKALADIK"

2025 yılın ilk 11 ayında yaptığımız aralıksız operasyonlar sonucunda; 1,8 ton kokain yakaladık. 51 yabancı Narkotik Organize Suç Örgütü üye ve yöneticisini yakalayıp ülkelerine iade ettik.



Bu yıl çökerttiğimiz 634 organize suç örgütünden 22’si Uluslararası Narkotik Organize Suç Örgütü.

"MÜCADELEMİZ TÜM VATANDAŞLARIMIZI UYŞUTURUCUDAN KORUMAK"