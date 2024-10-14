'Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı' iddiası yalanlandı

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Yalan haberlere bir yenisi daha eklendi...

Bu kez, eski ve yeni bakanlar arasında makam aracı tartışmaları çıktığı haberleri sosyal medyada dolaşıma girdi.

DMM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda eski ve yeni bakan arasında bir makam aracı krizi yaşandığına dair çıkan iddialar üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı.

İDDİALAR YALANLANDI

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı” haberinin doğru olmadığı vurgulandı.

DMM, iddiaya konu olan Audi A8 marka aracın Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunmadığını belirtti.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN"

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile eski bakan Vahit Kirişci arasında bu konuya dair herhangi bir görüşme gerçekleşmediği ifade edildi.

Açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.