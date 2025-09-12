DMM'den 'Köprü ve yollar satışa çıkarılıyor' iddialarına yalanlama geldi

Yalan haberlerle mücadele devam ediyor.

Son birkaç günde bazı medya organlarında yer alan haberlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelindeki otoyolların satışa çıkarıldığına ilişkin haberler yer aldı.

Köprü ve otoyolların “satılacağı” yönünde kamuoyuna yansıyan tartışmaların perde arkası netleşti.

İddialar sosyal medyada geniş yankı bulurken konuya ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.

"DEZENFORMASYON KAMPANYASININ PARÇASI"

'Otoyol ve köprülerin hukuken satışı mümkün değildir' denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında “15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyollar satılıyor” iddiası dolaşıma sokulmuş, bu iddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının parçası olmuştur.

"HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Doğrusu; otoyol ve köprülerin “satışı” hukuken mümkün değildir. Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulama da mevcut hükümet dönemine özgü değildir.



1994 yılında çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile otoyol ve köprüler dahil kamu varlıklarının işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlanmış; bu görev kanunla bugün de aynı çalışmaları yürüten Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verilmiştir.

"TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIM SÜRECİDİR"

Orta Vadeli Plan’da yer alan özelleştirme gelir hedefi de köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsamaktadır. İddialara konu işlem ise bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı sürecidir.



Bu süreçte dünya örnekleri incelenmekte, adil ve şeffaf ücretlendirme modelleri geliştirilmekte, devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman yöntemleri araştırılmakta ve kamu yararını en üst düzeyde koruyacak stratejiler oluşturulmaktadır.

"ALGI OLUŞTURMAYI HEDEFLEYEN SÖYLEMLER"