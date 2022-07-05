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    Dodurga seçimlerinde DSP adayı 'sıfır' oy aldı

    1.141 vatandaşın oy kullandığı belediye başkanlığı seçimlerinde, DSP'nin adayı Namık Kaya hiç oy alamadı.
    • 05.07.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 10:42
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    Dodurga seçimlerinde DSP adayı 'sıfır' oy aldı

    Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga’nın yeniden belde statüsü kazanmasıyla, belediye başkanlığı seçim heyecanı yaşandı.

    1.411 vatandaşın katıldığı seçimde AK Parti’nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, yüzde 87,02 ile ezici bir oranla galip geldi.

    Kaşıkçı 979 oyla kazanırken, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Hakan Kuşçu 47 oyla Kaşıkçı’nın ardından geldi.

    Adalet Partisi adayı Emine Yayla 24, Demokrasi ve Atılım Partisi adayı Şerafettin Kaplan 23, Memleket Partisi adayı Osman Dede 22, Saadet Partisi adayı İbrahim Çolak 16, Türkiye Değişim Partisi adayı Kamil Erdoğdu ise 14 oy aldı.

    Millet İttifakı 38 oyda kaldı

    Öte yandan, Millet İttifakı partilerinden sadece Saadet Partisi ve Memleket Partisi seçime katılırken, iki partinin toplam oyu resmi olmayan sonuçlara göre 38'de kaldı.

    Dodurga seçimlerinde DSP adayı sıfır oy aldı #1

    Sıfır oyu olan aday DSP’den

    Seçimlere damga vuran gelişmelerden biri ise Demokratik Sol Parti adayı Namık Kaya'ya hiç oy çıkmaması oldu.

    Sıfır oyla seçim kayıtlarına geçen Namık Kaya’nın da kendisine oy atmadığı ortaya çıktı.

    Dodurga seçimlerinde DSP adayı 'sıfır' oy aldı VİDEO

    “Bizim köyümüzden bile değil bu adam”

    Gazeteci Adem Metan, seçim bölgesine gidip vatandaşlarla bir araya geldi.

    Adem Metan’a röportaj veren vatandaşlardan biri, DSP adayının kendileri ile iletişime geçmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “DSP aday koydu, köyden değil. Ilgaz ilçesinden. Bizim köyümüzden bile değil bu adam. 1 oy bile çıkmadı adama. Köylü tanımıyor, bir şey tanımıyor aday koy. Nasıl aday koyuyorsun ya? Bir tanış, kimin nesiyiz…”

    Dodurga seçimlerinde DSP adayı sıfır oy aldı #2

    Dodurga seçimlerinde DSP adayı sıfır oy aldı #3


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