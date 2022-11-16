- Haberler
- Gündem Haberleri
- Doğalgaz destek parası! Doğalgaz yardımı nasıl alınır? Başvuranın hesabına yatıyor...
Doğalgaz destek parası! Doğalgaz yardımı nasıl alınır? Başvuranın hesabına yatıyor...
- Haber Merkezi
- 16.11.2022 - 09:39
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahiplerine 900 TL ila 2500 TL arasında doğalgaz yardımı sağlıyor.
Bakan Derya Yanık'ın önümüzdeki günlerde ödemelerin hesaplara yatacağı açıklamasının ardından milyonlarca vatandaş yardımdan faydalanmak istiyor.
Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuruları ve başvuru şartları merak konusu oldu. Doğalgaz yardım parası almak isteyenler, nereden başvurabileceklerini sorguluyor.
Peki, doğalgaz yardımı ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları...
Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek." dedi.
Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “ Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.
Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
Başvuru ekranı
Doğalgaz yardım parası şartları 2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;
- • Türk vatandaşı olması,
- • E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
- • Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
- • İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
- • Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
- • Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi
Doğalgaz destek parası ne kadar 2022
Doğal gaz desteği ücretleri 900 TL ile 2500 TL arasında değişkenlik göstermektedir.