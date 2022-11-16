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Doğalgaz destek parası! Doğalgaz yardımı nasıl alınır? Başvuranın hesabına yatıyor...

Doğalgaz destek parası! Doğalgaz yardımı nasıl alınır? Başvuranın hesabına yatıyor...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen doğalgaz destek yardımı nasıl alınır ve şartları nelerdir? İşte detaylar...