Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? 2023 doğalgaz ve elektrik zammı ne kadar?

Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? 2023 doğalgaz ve elektrik zammı ne kadar?

Yeni yıla az bir zaman kala vatandaşlar, "2023'te doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? Ne kadar zam olacak?" sorularını araştırıyor. Bakan Dönmek konu ile ilgili açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez, 2023 yılında doğalgaz ve elektrik zammı için açıklama yaptı.

Kış aylarının yaklaşmasıyla vatandaşlar, doğalgazı daha fazla kullanmaya, havaların erken kararmasıyla elektriği daha fazla kullanmaya başladı.

Tabi bu durum faturalara da yansıyor. İnsanlar doğalgaz ve elektrikten tasarruf etmek için bin bir türlü yöntem arıyor.

Yeni yıla kısa bir zaman kala vatandaşların gündeminde elektrik ve doğalgaz zammı yer alıyor.

Vatandaşların aklındaki soru işaretlerini, Bakan Sönmez giderdi. Yaptığı açıklamalar vatandaşları sevindirdi.

2023 elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez, Ocak ayında elektrik ve doğalgaza zam gelmeyeceğini belirtti.

Bakan Sönmez açıklamasında, "Arkadaşlar şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah" ifadelerine yer verdi.